Массовые проверки квартир стартовали в России

Масштабные проверки жилья стартовали в Российской Федерации. Цель проведения рейдов — выявление незаконных перепланировок.

Масштабные проверки жилья стартовали в Российской Федерации. Цель проведения рейдов — выявление незаконных перепланировок.

Инспекторы посещают дома россиян и спрашивают у жителей обо всех несогласованных изменениях. Их интересуют не только снесенные стены и дополнительно проведенные коммуникации, но и мелкие перепланировки. В ряде случаев люди могут получить штраф даже за снятую кухонную дверь.

Обладатели квартир получают уведомление от инспектора за месяц до проверки. Если они отказываются от общения с представителями инспекции, то контролеры имеют право обратиться в суд и прийти в жилье с приставами. Крайней мерой наказания в случае отказа от исправления недочетов является лишение гражданина квартиры.

Многие россияне делают перепланировки "по-тихому". При этом строители не трогают несущие стены. В случае возникновения опасности рабочие просто отказываются выполнять заказы. Об этом сообщил технический директор одной из строительных компаний в беседе с телеканалом "360".