Бывшая жена Джигарханяна раскрыла правду о завещании покойного актера

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что завещание Армена Джигарханяна, о котором она знает, скорее всего, утратило свою силу, так как были подписаны другие документы.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что завещание Армена Джигарханяна, о котором она знает, скорее всего, утратило свою силу, так как были подписаны другие документы.

Первое завещание режиссер составил в 2015 году, когда решил разводиться с Татьяной Власовой. Виталина присутствовала при этом и спросила возлюбленного, получит ли что-то после его смерти приемный сын Степан. Джигарханян отметил, что этого ни в коем случае не будет. На тот момент он не общался с наследником. Дальнейшая судьба завещания пианистке неизвестна.

"Я уверена, что были подписаны уже другие бумаги. Он не отказывался от предыдущего завещания, просто, что ему давали, то он и подписывал. Он же ничего не понимал", — рассказала Цымбалюк-Романовская в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

Она добавила, что не пыталась узнать, куда делся подписанный в 2015 году документ. Это неважно, отметила артистка, так как никаких имущественных вопросов у них с режиссером не было. Вся записанная на нее собственность была действительно приобретена ей самой.