Действующий канцлер ФРГ озвучила позицию по выборам в 2021 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет участвовать в выборах в 2021 году. Об этом немецкий политик заявила на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет участвовать в выборах в 2021 году. Об этом немецкий политик заявила на пресс-конференции в Берлине.

Ангела Меркель приняла решение, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг Германии. Кроме того, канцлер заявила, что не намерена продолжать политическую карьеру.

"Я хотела бы, с точки зрения последних дебатов о формировании правительства, чтобы следующее правительство ФРГ было бы сформировано супербыстро​​​. Но в 2017 году я тоже желала этого, и затем это продолжалось несколько дольше. Но... я больше не приму участия ни в каком политическом контексте", — рассказала немецкий политик.

Новое правительство ФРГ будет сформировано после выборов в бундестаг, которые запланированы в стране на 26 сентября. Ранее Меркель уже говорила об уходе из политики после выборов 2021 года.

Претендентом на должность нового канцлера Германии стал Армин Лашет, который одержал победу на выборах нового председателя Христианско-демократического союза.