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14:45   21 Января 2021
Общество

Адвокат обжаловал заключение Навального под стражу

Адвокат обжаловал заключение Навального под стражу

Защита блогера Алексея Навального пытается "вытащить" своего клиента из СИЗО. Юрист направил ходатайство в суд с целью обжаловать арест "берлинского пациента".

Алексей Навальный, объявленный в федеральный розыск, 17 января прилетел из Берлина в Москву. В столичном аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов, сообщал ФАН.

Осужденный условно по делу "Ив Роше" фигурант должен был дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН до конца испытательного срока — 29 декабря. Ему неоднократно разъяснялись возложенные на него судом обязанности, которые он в итоге не выполнил.

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