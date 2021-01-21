Торговая война КНР и Австралии превратила сухогрузы в "плавучие тюрьмы"

Торговая война между Австралией и КНР обернулась для моряков длительным "заключением" на собственных судах, сообщает Центр нарушений прав человека.

Торговая война между Австралией и КНР обернулась для моряков длительным "заключением" на собственных судах, сообщает Центр нарушений прав человека.

Экипажи австралийских судов столкнулись с проблемами при приемке и отгрузке угля в портах Китая из-за того, что этот процесс сильно затягивается, рассказали журналисты Bloomberg. По их словам, с осени прошлого года на это уходит месяц, однако ранее хватало несколько дней. Аналитики отметили, что деятельность была осложнена запретом Пекина на импорт ресурса из Австралии.

Противостояние двух стран в торговой сфере привело к тому, что моряки начали массово превращаться в "узников" своих же судов, отметили специалисты Центра нарушений прав человека в материале для Федерального агентства новостей.

По их словам, свыше 1500 человек на протяжении нескольких месяцев находятся на борту около 70 сухогрузов с углем, стоящих в территориальных водах Китая. По словам экспертов, суда превратились для них в "плавучие тюрьмы", так как из-за пандемии COVID-19 моряков не могут сменить. Они уточнили, что экипажи вынуждены пребывать в тяжелых бытовых и моральных условиях из-за торговой войны Пекина и Канберры.

Подробнее о том, какое влияние на моряков оказало это противостояние, читайте в материале Центра нарушений прав человека на ФАН.