Сатановский пояснил, почему инаугурация Байдена вызвала у него сильный стыд

Белый дом, после того, как туда въехал ступивший в должность президента США 78-летний Джо Баден, стал самым шикарным во всей Америке домом престарелых.

Белый дом, после того, как туда въехал ступивший в должность президента США 78-летний Джо Баден, стал самым шикарным во всей Америке домом престарелых.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил известный российский политолог, ученый-востоковед, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Комментируя прошедшую накануне торжественную инаугурацию 46-го президента США, эксперт заявил, что второй раз в жизни он, глядя на происходящее, испытал сильнейшее чувство стыда. В первый раз это произошло, когда в СССР к власти пришел Константин Черненко

«Сколько ж можно издеваться над стареньким человеком… Понятно, что Белый дом теперь – это дом престарелых, самый шикарный в США. Но нельзя же до такой степени. Мне ужасно жаль Америку», — поделился Сатановский.

По его словам, в 1984 году он посмотрел на Черненко и сказал, что с таким генсеком Советский союз не проживет и десяти лет. Так конце концов и вышло – СССР распался в 1991 году.

«Теперь ждем-с насчет Америки», — заключил Сатановский.

Напомним, бывший вице-президент США 78-летний Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов 2020 года в США и накануне, 20 января 20201 года, состоялась торжественная церемония его инаугурации.

После того, как 6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа попытались помешать Конгрессу утвердить итоги выборов и пошли на штурм Капитолия, инаугурация Байдена была проведена при беспрецедентных мерах безопасности.