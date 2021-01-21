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14:41   21 Января 2021
Политика

Меркель готова помочь с регистрацией вакцины "Спутник V" в Европе

Меркель готова помочь с регистрацией вакцины "Спутник V" в Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, которые касаются российской вакцины от COVID-19.

По ее словам, Германия готова с Россией производить и использовать препарат "Спутник V" в ЕС. Меркель также отметила, что поднять вопрос о совместном производстве препарата в ЕС можно после одобрения регулятором. Кроме того, политик предложила поддержку немецкого регулятора при одобрении российской вакцины в профильном европейском агентстве.

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#россия #вакцина #коронавирус

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