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14:35   21 Января 2021
Происшествия

Силовики экстренно закрыли вестибюль станции "Красные ворота" в Москве

Силовики экстренно закрыли вестибюль станции "Красные ворота" в Москве

Полицейские в Москве потребовали закрыть южный вестибюль на станции метро "Красные ворота". В настоящее время пассажирам приходится пользоваться только северным.

Правоохранители пошли на вынужденную экстренную меру после обнаружения бесхозной сумки. По требованиям безопасности к месту подозрительной находки гражданские лица не допускаются. Сейчас силовики ожидают приезда кинолога с собакой, сообщило РИА Новости.

В Петербурге правоохранителям пришлось пойти на экстренные меры. Злоумышленник предупредил о якобы заложенной бомбе в здании Мариинского театра.

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#метро #полицейские #сумка

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