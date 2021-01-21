Силовики экстренно закрыли вестибюль станции "Красные ворота" в Москве

Полицейские в Москве потребовали закрыть южный вестибюль на станции метро "Красные ворота". В настоящее время пассажирам приходится пользоваться только северным.

Полицейские в Москве потребовали закрыть южный вестибюль на станции метро "Красные ворота". В настоящее время пассажирам приходится пользоваться только северным.

Правоохранители пошли на вынужденную экстренную меру после обнаружения бесхозной сумки. По требованиям безопасности к месту подозрительной находки гражданские лица не допускаются. Сейчас силовики ожидают приезда кинолога с собакой, сообщило РИА Новости.

В Петербурге правоохранителям пришлось пойти на экстренные меры. Злоумышленник предупредил о якобы заложенной бомбе в здании Мариинского театра.