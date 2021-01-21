Полиция обеспечит защиту общественного порядка на митингах в городах 23 января

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил о том, что правоохранители по всей стране готовы выступить в качестве гаранта безопасности во время незаконных акций 23 января.

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил о том, что правоохранители по всей стране готовы выступить в качестве гаранта безопасности во время незаконных акций 23 января.

Горовой также пояснил, что в РФ есть закон об административной ответственности для тех, кто призывает к несанкционированным митингам. Соответствующими действиями сейчас занимаются сторонники арестованного блогера Алексея Навального.

Также ранее Роскомнадзор обратился к администраторам социальной сети "ВКонтакте" и ресурсу TikTok с требованием прекратить распространение информации, которая может привлечь несовершеннолетних к противозаконной деятельности.