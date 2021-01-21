14:23 21 Января 2021Общество
Труп игрока хоккейных клубов ЦСКА и "Спартак" Агафонова найден в Ленобласти
Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова. Спортсмен ранее играл за клубы ЦСКА и "Спартак".
Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова. Спортсмен ранее играл за клубы ЦСКА и "Спартак".
К правоохранительным органам обратился приятель погибшего. Он был обеспокоен тем, что товарищ не отвечал на звонки. Мужчина приехал к дому Агафонова в деревню Вартемяги. Приятель увидел в окне свет, подошел поближе и заметил лежавшего хозяина. Рядом с хоккеистом были шприцы, белый порошок и ложка, сообщил Пятый канал.
Полицейские в ходе осмотра трупа увидели остатки пены вокруг рта. Заявитель рассказал, что хоккеист неоднократно употреблял запрещенные вещества. Передозировка наркотиков пока считается основной версией гибели спортсмена.