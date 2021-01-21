Путин поставил задачу восстановить рынок труда в 2021 году

Полного восстановления рынка труда необходимо добиться уже к концу 2021 года, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Полного восстановления рынка труда необходимо добиться уже к концу 2021 года, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Проблема занятости населения была поднята на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам. Российский лидер призвал сохранить наметившуюся тенденцию к снижению уровня безработицы и усилить ее.

Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития. Это касается не только экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, закрепленных в указе о долгосрочных национальных целях, отметил Путин.