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14:20   21 Января 2021
Политика

Меркель считает неуместными санкции США против "Северного потока — 2"

Меркель считает неуместными санкции США против "Северного потока — 2"

Экстерриториальные санкции США против проекта "Северный поток — 2" являются неуместными, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ неодобрительно высказалась об американских санкциях, назвав их неуместными.

США ввели новые ограничения против "Северного потока — 2". Санкции распространяются на трубоукладчик "Фортуна", который занимается строительством последнего участка газопровода. В Германии отметили, что американские санкции не повлияют на позицию ФРГ по проекту "Северный поток — 2".

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#сша #меркель #германия #санкции #Северный поток — 2

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