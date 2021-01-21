14:20 21 Января 2021Политика
Меркель считает неуместными санкции США против "Северного потока — 2"
Экстерриториальные санкции США против проекта "Северный поток — 2" являются неуместными, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Экстерриториальные санкции США против проекта "Северный поток — 2" являются неуместными, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Канцлер ФРГ неодобрительно высказалась об американских санкциях, назвав их неуместными.
США ввели новые ограничения против "Северного потока — 2". Санкции распространяются на трубоукладчик "Фортуна", который занимается строительством последнего участка газопровода. В Германии отметили, что американские санкции не повлияют на позицию ФРГ по проекту "Северный поток — 2".