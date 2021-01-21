Участковый в Ялте переписал на себя квартиру ветерана ВОВ и попал под следствие

Правоохранитель под видом благодетеля обокрал пенсионерку на 7 миллионов рублей. Мошенник задержан. Следствие продолжается.

Правоохранитель под видом благодетеля обокрал пенсионерку на 7 миллионов рублей. Мошенник задержан. Следствие продолжается.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении старшего участкового в Ялте по факту мошенничества с жильем ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ГСУ СК РФ по Республике Крым.

По данным ведомства, сотрудник правоохранительных органов добился расположения 89-летней женщины, после чего организовал преступную схему по переоформлению квартиры ветерана на свое имя.

Общий ущерб составил около семи миллионов рублей. Полиция задержала подозреваемого. Он находится под стражей. Следствие пытается установить причастных лиц к преступной схеме. Также сотрудники СК принимают все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана ВОВ.