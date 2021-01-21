Нутрициолог перечислил правила питания для продления жизни

Простые правила питания помогут продлить годы жизни. Подробно об этом в беседе с журналистами рассказал нутрициолог Марк Гилберт.

Простые правила питания помогут продлить годы жизни. Подробно об этом в беседе с журналистами рассказал нутрициолог Марк Гилберт.

Сначала необходимо сократить общее количество потребляемых калорий. Такой рацион поможет предотвратить преждевременное старение, защитит от развития онкологических недугов и болезни Альцгеймера. Также важно поддерживать баланс витамина D в организме. Достаточное количество этого вещества снижает риск смерти, пишет Express.

"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", — объяснил специалист.

Гилберт посоветовал включить в рацион ягоды, употребление которых благотворно влияет на работу сердца и сосудов. Продукт предотвращает накопление холестерина в организме. Снизить риск развития диабета поможет зеленый чай. Соблюдение этих простых правил в короткие сроки улучшает общее состояние организма, а в долгосрочной перспективе способствует увеличению жизни.

Продлить годы жизни помогут крестоцветные овощи, такие как редис, брокколи и брюква, заявили американские ученые. Наличие в рационе рукколы, васаби, брюссельской, цветной и белокочанной капусты тоже принесет пользу организму, передает телеканал "360".