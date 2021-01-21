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14:12   21 Января 2021
Экономика

Кабмин выделит 5 млрд рублей на субсидии перелетов с Дальнего Востока

Кабмин выделит 5 млрд рублей на субсидии перелетов с Дальнего Востока

Правительство России собирается выделить 5 млрд рублей, чтобы субсидировать перелеты для жителей Дальневосточного региона.

Об этом рассказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров. Будет одобрен соответствующий документ, согласно которому Росавиация получит дополнительные средства.

Россияне, живущие на Дальнем Востоке, смогут покупать билеты по сниженному тарифу и совершать перелеты к родным или в отпуск. Предполагается, что стоимость таких билетов будет в пределах от 8 до 10 тыс. рублей.

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#субсидии #кабмин #дальний восток

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