Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны Джигарханяна, чтобы избежать унижения

Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила в интервью Алене Блин (Жигаловой), почему не пришла на прощание со своим бывшим мужем.

Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила в интервью Алене Блин (Жигаловой), почему не пришла на прощание со своим бывшим мужем.

Пианистка уверена, что ее не пустили бы на церемонию прощания. В ответ на сомнения ведущей, она уточнила: не пустили бы на сцену, где стоял гроб великого режиссера. А сидеть в зале, в маске — унизительно для женщины, котоаря была с артистом более 15 лет и стала его женой.

"Я не могу подвергаться публичному унижению, я же понимаю, что это планировалось сделать так, что в случае моего появления я публично буду унижена. И, естественно, я туда не пошла, Армен Борисович бы не хотел, чтобы я унижалась публично", — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она подчеркнула, что на церемонии не было практически никого из людей, с которыми Джигарханян был близок. Она также заметила, что сам режиссер не придавал значения тому, что происходит с телом человека после его смерти и не любил похорон. Отвечая на вопрос Алены Жигаловой, она сообщила, что побывала на могиле бывшего мужа через несколько дней, но провела там не много времени и "никакой компании с собой не брала".

Пианистка рассказала, что ей полностью перекрыли возможность общаться с Джигарханяном, когда он был госпитализирован. Она узнала о его смерти от журналистов, которые начали ей звонить, хотя сначала и не поверила, что сообщение о смерти бывшего мужа правдиво. Ей ранее звонили с подобными заявлениями, которые впоследствии оказались неправдой.