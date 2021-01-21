Байден в первый же день избавился от политического наследия Трампа

Новый президент уже подписал несколько важных документов в Белом доме.

Демократ Джозеф Байден находится в статусе президента США меньше суток, однако он уже успел подписать ряд важных бумаг и вернуть страну в состав нескольких международных договоров. По данным агентства Associated Press (AP), речь идет о 15 документах, на которых Байден оставил свой автограф.

Важнейшие соглашения

Одним из первых стал указ, касающийся ношения масок. Байден постановил, что в течение последующих 100 дней индивидуальные средства защиты нужно носить повсеместно. Документ носит рекомендательный характер для всех, кроме сотрудников государственных учреждений: им носить маски нужно в обязательном порядке.

«Он [Байден] призывает всех американцев носить защитную маску в течение первых 100 дней его правления. Это критический период, поскольку общество все еще будет уязвимо к коронавирусу, даже если темпы вакцинации достигнут изначальной цели Байдена — 100 миллионов прививок за 100 дней», – пишет AP.

После этого Байден не перестал беспокоиться за здоровье сограждан: он также вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которую страна покинула в июле 2020 года по указу Дональда Трампа. Бывший президент постоянно обрушивался на нее с критикой, а в 2020 году обвинил ВОЗ в бездействии во время распространения пандемии коронавиурса.

Послом в ВОЗ определили главного американского инфекциониста Энтони Фаучи. 21 января он обратится к членам организации и попытается убедить их в том, что Белый дом готов сотрудничать по глобальным реформам здравоохранения и борьбе с COVID-19.

Джо Байден также вернул США в Парижское климатическое соглашение. Трамп, как сторонник нефти, газа и угля, хотел покинуть его еще в 2017 году, однако официальная процедура выхода стартовала лишь в 2019. Во время президентской гонки Байден обещал, что Соединенные Штаты вновь войдут в состав соглашения в первый же день его правления. Впрочем, в полной мере сдержать обещание демократу не удастся: процедура «возвращения» в климатический альянс займет 30 дней.

Наследие Трампа

Помимо указанных документов, Байден пересмотрел ряд позиций, которых придерживался прошлый глава Белого дома. В их число вошел временный мораторий на аренду нефти и газа администрацией Трампа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы и отмена президентского разрешения на строительство с Канадой нефтепровода Keystone XL.

В январе 2017 года Трамп запретил въезд в страну иностранным гражданам из нескольких мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена). Благодаря Байдену этот запрет уже остался в прошлом. Новая администрация утверждает, что она улучшит всестороннюю проверку гостей из других государств путем более тесного сотрудничества с иностранными правительствами.

Пожилой демократ также приказал своей команде разработать план сохранения DACA — иммиграционной политики США в отношении людей, которые были ввезены на территорию страны незаконно в детском возрасте (Deferred Action for Childhood Arrivals). Также Байден отменил указ Трампа о том, что 11 миллионов нелегалов можно считать «приоритетными для депортации». Для нового президента в эту группу входят лишь те, кто угрожает национальной безопасности.

Заключительным штрихом стала отмена режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. В свое время благодаря ему Дональд Трамп получил зеленый свет на строительство стены, которая, по его словам, должна была защитить Соединенные Штаты от потока мигрантов. Отныне ее строительство свернуто.

Подпись Байдена появилась также на продлении моратория по выселению граждан, оказавшихся без средств на фоне пандемии, на продлении заморозки выплат по образовательным кредитам и на постановлении о гражданстве для 11 миллионов мигрантов.

Пока что все эти шаги вписываются в общую канву Демократической партии США, поэтому в поспешности Джо Байдена обвинять точно не будут, уверен политолог Иван Аркатов. Несмотря на раскол, царящий в американском обществе, первые реформы нового главы Белого дома могут действительно иметь успех.

«Такими международными проектами, как Всемирная организация здравоохранения или климатическое соглашение, всегда занималась именно группа демократов. Дональд Трамп постоянно пытался больше сконцентрироваться на внутреннем развитии США, однако это мешало внешнеполитическим отношениям. Это одна из причин, почему Трамп не смог остаться на второй президентский срок. В этой части первые шаги Байдена можно назвать ожидаемыми», — заключил эксперт.

Справка ПС

В сентябре 2020 года постоянный представитель США при ООН Келли Крафт обрушилась с критикой на коллег из Совета Безопасности Организации. Она обвинила их в том, что ООН стала площадкой для «политических обид», а все остальные страны (кроме США) прилагают недостаточно усилий для борьбы с пандемией коронавируса.

Сегодня в США зафиксировано больше 24 миллионов случаев заражения COVID-19. Джо Байден пообещал решить проблему коронавируса в США и вакцинировать все население страны за первые 100 дней своего президентства.