Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ

Препарат от коронавируса "Спутник V" разрешили использовать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство страны.

Препарат от коронавируса "Спутник V" разрешили использовать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство страны.

ОАЭ объявили о регистрации российской вакцины для экстренного использования. Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, "Спутник V" разрешили использовать власти Венгрии, которая стала первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей отечественную вакцину.

Использование препарата от коронавируса "Спутник V" уже разрешили власти Белоруссии, Сербии и Аргентины. Вакцину разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19.