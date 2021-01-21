Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:49   21 Января 2021
Общество

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ

Препарат от коронавируса "Спутник V" разрешили использовать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство страны.

ОАЭ объявили о регистрации российской вакцины для экстренного использования. Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, "Спутник V" разрешили использовать власти Венгрии, которая стала первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей отечественную вакцину.

Использование препарата от коронавируса "Спутник V" уже разрешили власти Белоруссии, Сербии и Аргентины. Вакцину разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оаэ #спутник #вакцина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров