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13:43   21 Января 2021
Политика

Заявления Грузии в адрес РФ о событиях 2008 года признали необоснованными в ЕСПЧ

Заявления Грузии в адрес РФ о событиях 2008 года признали необоснованными в ЕСПЧ

Выпады Грузии в адрес России касаемо событий 2008 года являются необоснованными. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека.

В августе того года в Южной Осетии российские военные отразили нападение грузинской армии на миротворцев и мирное население. Тбилиси заявлял, что Россия якобы вторглась в Осетию за день до описанных событий. Также Грузия пыталась вменять РФ нарушение Конвенции о защите прав человека.

ЕСПЧ пришел к выводу, что на Россию нельзя возлагать такую ответственность. Утверждения о вторжении также не нашли обоснования.

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#еспч #грузия #осетия

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