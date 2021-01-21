Владимир Путин обсудил с коллегой из Финляндии арест Навального

Президент России Владимир Путин и его коллега из Финляндии Саули Ниинисте провели переговоры по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Президент России Владимир Путин и его коллега из Финляндии Саули Ниинисте провели переговоры по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Переговоры состоялись в телефонном режиме, и прошли по инициативе финской стороны. Центральной темой был арест Навального и то, как это событие влияет на отношения между Россией и странами Европы. Другой темой был контроль за вооружениями, говорится в сообщении. О разговоре сообщила пресс-служба финского президента.

Блогер был арестован на 30 суток. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в аэропорту Шереметьево, в который он прилетел из Берлина. Прежде он находился в розыске по делу "Ив Роше". Он неоднократно игнорировал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, зная о возможной замене условного срока на реальное заключение в местах лишения свободы. Окончательную меру пресечения для него выберет суд, до которого Навальный будет находиться под стражей.