Живее всех живых. Неоконченная история захоронения Владимира Ленина

Вечером 21 января 1924 года скончался основоположник Коммунистической партии и СССР Владимир Ульянов-Ленин.

Основатель СССР Владимир Ильич Ленин умер ровно 97 лет назад — зимним вечером 21 января 1924 года. После смерти тело вождя было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и покоится до сих пор. «Политика Сегодня» разбиралась, почему Ленину уготовили столь необычную судьбу и как менялся облик его усыпальницы с течением времени.

Смерть Ильича

Ленин умер 21 января 1924 года в 18:50 в усадьбе Горки Московской губернии после тяжелой продолжительной болезни. В 22:00 в Кремле специальная комиссия обозначила первые мероприятия по организации похорон, а в 02:15 состоялся экстренный пленум ЦК партии.

В 3:30 состоялось заседание Президиума ЦИК СССР для выбора членов комиссии по организации похорон Ленина. В нее вошли Клим Ворошилов, Владимир Бонч-Бруевич, Вячеслав Молотов и председатель комиссии Феликс Дзержинский.

23 января гроб с телом Ленина был доставлен на Павелецкий вокзал Москвы. Местом прощания с Ильичем стал Колонный зал Дома Союзов, где в течение пяти дней и ночей народ прощался с первым главой нового государства. Паломников собралось действительно много — около полумиллиона человек.

Тогда же ЦИК СССР постановил соорудить склеп для сохранения тела Ленина, чтобы лично проститься с вождем мирового пролетариата смогли как можно больше людей. Местом захоронения был выбран некрополь у Кремлевской стены. К тому времени там нашли свое последнее пристанище красногвардейцы, а также известные деятели революции, в том числе умерший в 1919 году Яков Свердлов.

Сохранение тела

Идею сохранения тела Ленина на длительный срок на официальном уровне первым подал Иосиф Сталин, причем еще до смерти Ленина. Это было осенью 1923 года. Тогда многие партийные деятели скептически оценили предложение, напомнив, что сам вождь никогда ни о чем подобном не просил. Лев Каменев, Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин охарактеризовали идею как «безумие» и «поповские попытки возвеличить прах», проведя аналогию с мощами святых.

Среди сторонников бальзамирования выделялся и Леонид Красин, который живо интересовался перспективами физического воскрешения мертвых.

Впрочем, после смерти Ленина идею поддержали почти все первые лица государства.

«Зарыть в землю тело Ленина — это было бы слишком непереносимо!» — восклицал тогда Зиновьев.

Категорически против высказался лишь Лев Троцкий. Однако в это время он занимался государственными делами на Кавказе, в Сухуми, и быстро вернуться в Москву не мог. Другие деятели партии должны были стремительно перехватить политическую инициативу. Сталин же видел в замысле создания Мавзолея пропагандистский потенциал. Такое увековечивание памяти о вожде демонстрировало бы единство партии и народа.

Первый мавзолей Ленина

Проект усыпальницы основателя Советского Союза оперативно создал архитектор Алексей Щусев. Срочный заказ построить на Красной площади мавзолей он получил прямо у гроба Ленина, в Колонном зале. Щусев должен был за трое суток не просто придумать, но и построить здание. Архитектор успел, и к четырем часам утра проект отправился на утверждение.

Первая усыпальница представляла собой скромное по размерам каркасное строение в виде трех кубических зданий, соединенных короткими переходами. В самом большом кубе с надписью «Ленин» располагалось тело вождя, два других были входом и выходом с лестниц, ведущих в траурный зал. Для долговечности все деревянные детали были покрыты масляным лаком. Колонны и двери сделаны из черного дуба.

27 января прошли, фактически, похороны Ленина. С той лишь разницей, что его не пришлось закапывать. По воспоминаниям современников, в тот день были сильнейшие за зиму морозы, но десятки тысяч людей все равно вышли на улицу, чтобы отдать дань памяти одной из ключевых фигур в истории XX века.

Вторая усыпальница

Первый мавзолей простоял недолго. Пришла весна. На теле вождя появились признаки порчи, а деревянное сооружение могло покоситься из-за оттаивания грунта и подвижек почвы. Большинство соратников Ленина на тот момент поддерживали уже прижившуюся идею мавзолея, который быстро стал приобретать ритуальное значение.

26 февраля 1924 года в СССР была создана медицинская комиссия «по наблюдению за состоянием бальзамирования тела Ленина и своевременному принятию необходимых мер». В марте из Харькова срочно был вызван профессор анатомии Владимир Воробьев. Для осуществления задумки мавзолей пришлось снова закрыть. 26 марта 1924 года в нем устроили лабораторию. Вместе с биохимиком Борисом Збарским ученым удалось решить непростую задачу сохранения внешнего облика Ленина.

Они проработали четыре месяца в специальной лаборатории, созданной прямо внутри временного мавзолея. 26 июля комиссия ЦИК СССР по увековечиванию памяти Ленина признала новое бальзамирование удавшимся. Поскольку такая процедура проводилась впервые, было не до конца понятно, сколько месяцев или лет тело вождя сохранит свой облик.

В итоге появился промежуточный вариант — Щусеву предложили построить второй временный деревянный мавзолей. Он получился величественнее и монументальнее. Новый павильон больше напоминал привычное нам сооружение на Красной площади. Щусев использовал упрощенные формы ордерной архитектуры.

Главный вход теперь располагался посредине фасада, а выход справа. Здание было построено из дуба и покрыто лаком. К нему пристроили портик и ступенчатые трибуны. Последние располагались не по центру, а по краям здания, к каждой вела изящная лестница. Даже металлические рукоятки дверей и уникальные латунные гвозди со специальной шляпкой пирамидальной формы Щусев придумывал сам.

Строительство сооружения завершилось в августе 1924 года, и мавзолей просуществовал в таком виде около шести лет — до 1929 года.

В граните. На века

Второй мавзолей мог простоять гораздо дольше. Однако и этого срока хватило для понимания, что тело вождя при должном уходе может сохраняться почти бесконечно. Тогда встал вопрос о капитальном каменном здании, которое способно обеспечить все необходимые для этого условия.

Главная проблема заключалась в температурном режиме. В СССР объявили всесоюзный конкурс, на который было прислано более 150 проектов из разных уголков страны. Впрочем, правительство заранее решило предоставить Щусеву право продолжить работу над памятником.

Каменный мавзолей возвели за 16 месяцев — к октябрю 1930 года. В новом проекте внешняя архитектура деревянного мавзолея сохранялась, но его размеры увеличивались на 15%, а в высота — до 12 метров. Ротонда (в деревянном варианте вперед) теперь отодвинулась в глубину, к кремлевской стене. Так высвободилось больше места для центральной трибуны, заменившей две раздельные.

Мавзолей имеет железобетонный каркас с кирпичным заполнением стен и облицован полированным камнем. Для облицовки использовались породы, привезенные из разных концов СССР: мрамор, лабрадорит, габронорит, гранит, порфирит.

Интерьер сооружения получился не менее лаконичным, чем фасад. Основное помещение — траурный зал с уступчатым потолком. В центре установлен постамент с саркофагом, в котором лежит тело Ленина. Сверху он закрыт ступенчатой каменной плитой, а по бокам украшен бронзовыми знаменами — боевым и трудовым. Больше ничего примечательного и отвлекающего внимание от вождя в помещении нет.

Рядом с траурным залом проектировались специальные комнаты для работы научных сотрудников специальной лаборатории, сохранялось электрическое отопление. Предложение сделать освещение естественным, через отверстия сверху или с боков, отклонили, отдав предпочтение электрическому свету.

Некрополь на Красной площади

Под руководством Исидора Француза во время строительства мавзолей и некрополь, существовавший с 1917 года, привели к единому архитектурному оформлению. Были убраны разнохарактерные надгробья и монументы, объединены отдельные и коллективные захоронения у Никольской и Спасской башен, заново установлена ограды. Тогда же по бокам от Мавзолея были сооружены гостевые трибуны на десять тысяч мест.

Отдельные могилы без каменных надгробий остались только за мавзолеем. На тот момент их было три: Якова Свердлова, военачальника Красной армии Михаила Фрунзе и председателя ВЧК Феликса Дзержинского. В 1946 году здесь похоронили председателя Президиума ВС СССР Михаила Калинина, в 1948 — председателя Совета Союза ВС СССР Андрея Жданова.

В 1961 году здесь же перезахоронили и тело И.В. Сталина, первоначально находившееся в зале Мавзолея. Сейчас к этому захоронению чаще, чем к остальным, приносят живые розы и гвоздики. В 1969 году в кремлевском некрополе появилась могила К.Е. Ворошилова, Председателя Президиума ВС СССР, в 1973-м — маршала Семена Буденного, в 1982-м — секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова.

В период с 1982 по 1985 года здесь прошли похороны глав государства Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.

С 1985 года захоронения у Кремлевской стены прекращены, а споры о предании тела Владимира Ильича земле не утихают до сих пор.