Иран планирует ввести новые санкции против Америки

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд прокомментировал санкционную политику страны в отношении США. Информацию об этом передает РИА Новости.

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд прокомментировал санкционную политику страны в отношении США. Информацию об этом передает РИА Новости.

Мохсен Бахарванд заявил, что Тегеран намерен ввести новые санкции в отношении официальных лиц Америки. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за день до ухода с поста главы США был внесен иранскими властями с "черный список". Ограничения также коснулись и его подчиненных — госсекретаря Майка Помпео, глав Пентагона Марка Эспера и Кристофера Миллера, директора ЦРУ Джины Хаспел и других.

"Этот список, а возможно, будут и другие, подготовлен в соответствии с законом в отношении тех лиц, которые осуществляют враждебные действия в отношении Ирана", — рассказал Бахарванд.

Дипломат заверил, что никто из граждан Ирана не в праве поддерживать какое-либо общение с членами администрации Трампа. Политик также добавил, что некоторые из американцев внесены в санкционный список из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Власти иранского государства планируют добиться от Интерпола задержания и передачи Ирану упомянутых граждан США, если они не наймут адвокатов для своей защиты.

Ранее телеканал "360" писал, что президент Ирана Хасан Роухани назвал Трампа тираном.