"Мученик" Навальный привлек внимание президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал арест блогера Алексея Навального. Об этом сообщает пражская газета.

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал арест блогера Алексея Навального. Об этом сообщает пражская газета.

Милош Земан считает, что делать "мученика" из Алексея Навального не нужно.

"Думаю, что излишне, чтобы из него (Навального) делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей", — считает чешский лидер.

По мнению Земана, арест блогера в России якобы можно сравнить с ситуацией, когда Twitter заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, лишив его свободы слова. Политолог называет заключение Навального под стражу "формой цензуры".

Основатель "ФБК" (иноагент в РФ) Навальный был задержан на территории РФ по прилету из Германии 17 января за нарушение условного срока по делу "Ив Роше". Ранее "берлинский пациент" был объявлен в розыск за многочисленные неявки в уголовно-исполнительную инспекцию, что необходимо при условном сроке. Однако блогер предпочел в очередной раз не соблюсти законы РФ.

Алексей Навальный в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина". Его дальнейшую меру пресечения определит суд.

Ранее телеканал "360" писал, что Европарламент выступил за остановку "Северного потока — 2" из-за Навального.