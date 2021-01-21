Правоохранители Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого Интерполом гражданина России в Батуми.

Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого Интерполом гражданина России в Батуми.

Согласно данным МВД Грузии, Россия объявила о розыске преступника на национальном уровне 19 января 2020 года, а 9 ноября того же года Генеральный секретарь Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру. Отмечается, что мужчина находился в стране с января 2020 года.

Россиянина обвиняют в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении малолетних со стороны организованной группы лиц, также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.