Украинская TikTok блогер оказалась в "Миротворце" из-за симпатии к РФ

Блогера из Украины Таисию Онацкую назвали антиукраинской пропагандистской. Информацию об этом сообщили СМИ Незалежной.

Блогера из Украины Таисию Онацкую назвали антиукраинской пропагандистской. Информацию об этом сообщили СМИ Незалежной.

Сайт "Миротворец", который собирает информацию на "врагов" Незалежной, внес данные об украинском блогере Таисии Онацкой.

По мнению руководства интернет-ресурса, девушка является провокаторшей и антиукраинской пропагандистской.

"Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины", — пишет "Миротворец" о блогере.

Таисия Онацко стала известна в Сети после публикации ролика, где она отвечает на вопросы другого блогера. Онацкой предстояло выбрать между Россией и Украиной, девушка выбрала Незалежную. Это видео возмутило офицера украинской армии Анатолия Штефана, он указал украинке на отсутствие у нее патриотического воспитания, а также назвал ее поступок постыдным.

Блогер не стала медлить с ответом обидчику и записала видеообращение, в котором заявила, что намерена обратиться в суд.

Ранее телеканал "360" писал, что украинского депутата высмеяли за слова о мании величия русской культуры.