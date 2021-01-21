Чиновника из Владивостока арестовали за взятку в 1 млн рублей

Замначальника управления муниципальной собственности Владивостока оказался под следствием. Он обвиняется в коррупции.

Замначальника управления муниципальной собственности Владивостока оказался под следствием. Он обвиняется в коррупции.

Следователи завели уголовное дело против местного чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки. Также под статью попал его посредник, рассказали в пресс-службе СК РФ.

По версии правоохранителей, сотрудник мэрии получил 1 млн рублей взятки от первоначальной суммы в 3,7 млн рублей. За "денежное вознаграждение", как полагает следствие, он пообещал оформить земельный участок на подставное лицо. Вторая часть должна была попасть в руки посредника обвиняемого, однако обоих фигурантов задержали. По решению суда мужчин отправили в СИЗО. Мера пресечения будет оставаться в силе минимум два месяца.