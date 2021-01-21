13:07 21 Января 2021Общество
Венгрия согласовала использование вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
Власти Венгрии одобрили использование двух вакцин от СОVID-19, согласие получили российский "Спутник V" и англо-шведская AstraZeneca.
Власти Венгрии одобрили использование двух вакцин от СОVID-19, согласие получили российский "Спутник V" и англо-шведская AstraZeneca.
Венгерский регулятор выдал разрешение на применение в стране иностранных вакцин.
"Спутник V" — первый препарат в мире для профилактики коронавирусной инфекции, который в России зарегистрирован в середине августа 2020 года.