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13:07   21 Января 2021
Общество

Венгрия согласовала использование вакцины "Спутник V" и AstraZeneca

Венгрия согласовала использование вакцины "Спутник V" и AstraZeneca

Власти Венгрии одобрили использование двух вакцин от СОVID-19, согласие получили российский "Спутник V" и англо-шведская AstraZeneca.

Венгерский регулятор выдал разрешение на применение в стране иностранных вакцин.

"Спутник V" — первый препарат в мире для профилактики коронавирусной инфекции, который в России зарегистрирован в середине августа 2020 года.

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#вакцина #коронавирус #"Спутник V"

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