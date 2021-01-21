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12:58   21 Января 2021
Экономика

Президент России проведет в четверг большое совещание по экономике

Президент России проведет в четверг большое совещание по экономике

Большое совещание по экономическим вопросам проведет в четверг президент России Владимир Путин.

Глава государства намерен продолжить в наступившем году практику подобных совещаний по синхронизации всех действий в экономической области. Открытой для представителей СМИ будет выступление Путина, остальная часть — рабочий разговор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле меры по стабилизации цен на базовые продукты оценивают как эффективные. Профильные министерства мониторят цены на такие продукты, как сахар и подсолнечное масло, и оперативно реагируют, если конъюнктура меняется.

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#путин #кремль #совещание

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