Президент России проведет в четверг большое совещание по экономике

Большое совещание по экономическим вопросам проведет в четверг президент России Владимир Путин.

Большое совещание по экономическим вопросам проведет в четверг президент России Владимир Путин.

Глава государства намерен продолжить в наступившем году практику подобных совещаний по синхронизации всех действий в экономической области. Открытой для представителей СМИ будет выступление Путина, остальная часть — рабочий разговор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле меры по стабилизации цен на базовые продукты оценивают как эффективные. Профильные министерства мониторят цены на такие продукты, как сахар и подсолнечное масло, и оперативно реагируют, если конъюнктура меняется.