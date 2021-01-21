Медиагруппа "Патриот" проведет эфир на тему президентства Байдена

Медиагруппа "Патриот" индицировала онлайн-обсуждение утверждения демократа Джо Байдена в должности президента США. Об этом говорится в анонсе Федерального агентства новостей.

Медиагруппа "Патриот" индицировала онлайн-обсуждение утверждения демократа Джо Байдена в должности президента США. Об этом говорится в анонсе Федерального агентства новостей.

Участники мероприятия проведут дискуссии на тему "Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?". Трансляция начнется в 14:00 по московскому времени. Зрители смогут посмотреть передачу в прямом эфире на странице Медиагруппы "Патриот" в соцсети "ВКонтакте".

Организаторы эфира предлагают обсудить, какие изменения ждут внешнюю политику американского государства при Байдене. Отвечать на вопросы будут общественные деятели, политики, социологи и другие специалисты.

Байден 20 января официально заступил на пост 46-го президента Соединенных Штатов. Инаугурация проходила на западной террасе Капитолийского холма в Вашингтоне.

Ранее телеканал "360" писал, что посол России в США поделился своими ожиданиями от администрации Байдена.