Спикер Кремля оценил возможность встречи Путина и нового президента США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы встречи Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы встречи Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом.

По его словам, этот вопрос в Кремле пока обсуждался, потому что международное общение заморожено. Кроме того, отдельных контактов с новым главой Белого дома не планируется. Песков добавил, что перед организацией подобных мероприятий должны созреть предпосылки. После можно будет обсудить перспективы встречи политиков.