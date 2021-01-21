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12:55   21 Января 2021
Политика

Спикер Кремля оценил возможность встречи Путина и нового президента США

Спикер Кремля оценил возможность встречи Путина и нового президента США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы встречи Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом.

По его словам, этот вопрос в Кремле пока обсуждался, потому что международное общение заморожено. Кроме того, отдельных контактов с новым главой Белого дома не планируется. Песков добавил, что перед организацией подобных мероприятий должны созреть предпосылки. После можно будет обсудить перспективы встречи политиков.

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#путин #песков #байден

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