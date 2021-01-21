Цымбалюк-Романовская объяснила, зачем ходила на скандальные ток-шоу

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ходила на ток-шоу, чтобы опровергнуть клевету в свой адрес, а Армен Джигарханян конфликтовал с ней из-за своего "сумасшествия".

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ходила на ток-шоу, чтобы опровергнуть клевету в свой адрес, а Армен Джигарханян конфликтовал с ней из-за своего "сумасшествия".

Звезда отметила, что стала героиней различных передач "по стечению обстоятельств". Она согласилась на участие, только чтобы восстановить свое доброе имя — в 2017 году Джигарханян обвинил ее в воровстве. При этом пианистка не считает, что режиссер был ответственен за свои громкие обвинения. По мнению Цымбалюк-Романовской, его привели на ток-шоу заинтересованные в этом лица. На тот момент артист был в тяжелом состоянии, заверила его экс-супруга.

"Ему объяснили, что нужно публично сообщить это. К сожалению, он пришел. Видно в первых программах, что он очень растерян и не очень внятно что-то говорит", — обратила внимание пианистка в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

После того, как новость распространилась по всем телеканалам и в Сети, звезде позвонил писатель и сценарист Эдвард Радзинский и заявил, что Джигарханян "сошел с ума". Это было не далеко от правды, заключила Цымбалюк-Романовская.