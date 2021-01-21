Строительство крымского водозабора будет завершено до марта 2021 года

Министерство обороны РФ сообщило о сроках окончания строительства водозабора в Крыму для обеспечения полуострова пресной водой.

Министерство обороны РФ сообщило о сроках окончания строительства водозабора в Крыму для обеспечения полуострова пресной водой.

В сообщении ведомства сказано, что возведение объекта завершится до 1 марта 2021 года. Водозабор позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки.

Стоит отметить, что Военно-строительный комплекс Минобороны ведет строительство объекта с инженерными сооружениями и водосбросом на реке Бельбек.