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12:31   21 Января 2021
Политика

Строительство крымского водозабора будет завершено до марта 2021 года

Строительство крымского водозабора будет завершено до марта 2021 года

Министерство обороны РФ сообщило о сроках окончания строительства водозабора в Крыму для обеспечения полуострова пресной водой.

В сообщении ведомства сказано, что возведение объекта завершится до 1 марта 2021 года. Водозабор позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки.

Стоит отметить, что Военно-строительный комплекс Минобороны ведет строительство объекта с инженерными сооружениями и водосбросом на реке Бельбек.

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#крым #Минобороны РФ #пресная вода

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