Лера Кудрявцева появилась на видео в инвалидном кресле

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео, на котором сидит в инвалидном кресле. Оказалось, едва пришедшая в себя после коронавируса, звезда сломала крестец.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео, на котором сидит в инвалидном кресле. Оказалось, едва пришедшая в себя после коронавируса, звезда сломала крестец.

В опубликованном медработник везет телеведущую в инвалидном кресле: похоже, ей нельзя самостоятельно ходить. Даже учитывая маску на лице знаменитости, видно, что она жутко расстроена произошедшим. Беда не приходит одна — сразу после болезни Кудрявцева упала дома и сломала кость. Восстановление может занять несколько месяцев.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит..." — подписала публикацию ведущая.

Фанаты пришли в ужас, увидев любимую звезду в инвалидном кресле. Узнав, что случилось, они поддержали ее и постарались настроить на позитивный лад. Однако похоже, в ближайшее время Кудрявцевой не видать не только отпуска, но и работы, сообщило издание "Вести Подмосковья".