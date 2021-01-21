Вирусолог оценил опасность новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2

Появление новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 не несет угрозы для человека, уверен профессор-вирусолог, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

Появление новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 не несет угрозы для человека, уверен профессор-вирусолог, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

Профессор описал механизм мутации коронавируса и отметил, что изменения вируса происходят под влиянием обстоятельств, появляются новые штаммы возбудителя с измененными свойствами.

Чепурнов отметил, что если новый возбудитель распространяется успешнее, то постепенно он вытесняет предшественника и становится доминирующим. На данный момент вирус SARS-CoV-2 состоит из 12 семейств, которые незначительно отличаются друг от друга.

В России насчитывается два штамма вируса, первый выявлен весной 2020 года, второй поразил менее 9% инфицированных. "Британский" штамм содержит 23 мутации в белке-шипе, главным изменением стала замена аминокислоты на одном из участков шипа, благодаря этому вирус стал более заразным, отмечают специалисты, изучающие мутации коронавируса.

Александр Чепурнов отметил, что несмотря на все мутации, в вирусе нет изменений, которые могли бы привести к иммунологическим свойствам патогена. Все разработанные вакцины эффективны против любых существующих вариантов коронавируса SARS-CoV-2, приводит слова эксперта телеканал "360".