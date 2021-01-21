Запашный призвал заблокировать TikTok за распространение призывов нарушать закон

Ранее в соцсетях школьников призвали участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января.

Знаменитый дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка и многодетный отец Эдгард Запашный назвал привлечение школьников к несанкционированным митингам в поддержку блогера Алексея Навального «промывкой мозгов». Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

На днях в соцсетях и школьных чатах появились призывы выходить на несанкционированные акции 23 января. Ранее о проведении митингов объявил НКО «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Последнего заключили под стражу за многократные нарушения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше» на 30 суток — до 15 февраля.

Преимущественно, ролики распространяются в популярной у школьников платформе TikTok. Короткие видео выходят под хэштегами «свободу Навальному» и «23 января», каждый из которых уже собрал по 34 и 19 млн просмотров соответственно.

Авторы роликов дают рекомендации молодежи, которые собираются принимать участие в протестах. В частности, тепло одеваться, надевать медицинские маски и ставить цифровые пароли на телефон. Иногда в соцсети можно встретить советы несовершеннолетним, например, не брать с собой паспорта, чтобы затруднить определение их возраста.

Впрочем, сами школьники в силу неосведомленности нередко выпускают в сеть недостоверную информацию. На уровень компетенции авторов таких вбросов указывает то, что даже фамилию инициатора «прогулок» они пишут с ошибкой — «Новальный».

Запашный к такого рода призывам отнесся категорически отрицательно. По его словам, политика не должна вмешиваться в воспитание детей вне зависимости от характера акций.

«Как отец троих детей, я очень не хочу, чтобы моих детей это затрагивало. У меня две несовершеннолетние дочки, которые ходят в 1 и 3 класс. Понимаю, что это достаточно юный возраст, но такая информация доходит и до них, в том числе. Промывка мозгов в дальнейшем может давать свои результаты. Если это без моего контроля, если через соцсети, школьные группы, то я, как родитель, категорически против», — подчеркнул собеседник издания.

Дрессировщик напомнил, что участие несовершеннолетних в акциях протеста запрещено российским законодательством. По этой причине необходимо поставить вопрос о полном запрете соцсети TikTok на территории РФ, полагает Запашный.

«Моя позиция достаточно прямая и строгая — нам надо не бояться делать так, как мы хотим. Американцы, например, заставили продать TikTok, просто заставили, потому что это в интересах США, и позиция соцсети, как они выражались, несла угрозу безопасности страны. И нам тоже надо не бояться выражать свою позицию и, самое главное, делать», — выразил мнение собеседник ПС.

Тем временем, Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить все материалы, которые призывают «несовершеннолетних пользователей участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

«Кто-то сейчас начнет говорить про свободу слова. США нам уже показали, что это такое, заблокировав действующего президента. В Китае, например, давно заблокировали Instagram, YouTube, Facebook, и совершенно спокойно живут, развили свои соцсети. Нет никакого недовольства, все в порядке. Почему бы и нам так не сделать, если бесконтрольные сети, принадлежащие Западу, так себя ведут», — подытожил Запашный.

17 января Навального задержали по прилету в аэропорт Шереметьево, так ранее его объявили в розыск.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — передает ведомство.

До 30 декабря 2020 года блогер находился на испытательном сроке, а ранее был осужден за хищение свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Из-за систематического нарушения условий, 29 декабря прошлого года был объявлен в федеральный розыск.