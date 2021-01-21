Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:10   21 Января 2021
Экономика

Россияне узнали размер прибавки к пенсии в 2021 году

Россияне узнали размер прибавки к пенсии в 2021 году

Сумма прибавки к пенсионным начислениям для пожилых граждан Российской Федерации была озвучена председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным.

В среднем пенсии повысились в 2021 году на 1039 рублей. Об этом рассказал глава фонда в ходе совещания комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров", — добавил Топилин.

С 1 января 2021 года индексация пенсий по старости составила 6,3 процента, при том что инфляция в 2020 году равнялась 4,9 процента, заключили в ПФР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пенсии #повышение #пфр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров