12:10 21 Января 2021Экономика
Россияне узнали размер прибавки к пенсии в 2021 году
Сумма прибавки к пенсионным начислениям для пожилых граждан Российской Федерации была озвучена председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным.
Сумма прибавки к пенсионным начислениям для пожилых граждан Российской Федерации была озвучена председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным.
В среднем пенсии повысились в 2021 году на 1039 рублей. Об этом рассказал глава фонда в ходе совещания комитета Совета Федерации по социальной политике.
"Индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров", — добавил Топилин.
С 1 января 2021 года индексация пенсий по старости составила 6,3 процента, при том что инфляция в 2020 году равнялась 4,9 процента, заключили в ПФР.