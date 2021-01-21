Прокуратура призвала блокировать сайты с призывами к участию в незаконных акциях

Генпрокуратура требует ограничить доступ к ресурсам, где призывают выйти на незаконные митинги протеста в поддержку задержанного блогера Алексея Навального.

Генпрокуратура требует ограничить доступ к ресурсам, где призывают выйти на незаконные митинги протеста в поддержку задержанного блогера Алексея Навального.

ГП РФ информировала сотрудников полиции о том, что должен быть ограничен доступ к сайтам с призывами выйти на незаконные митинги 23 января, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Сторонники Алексея Навального в Сети распространили призывы провести несогласованные акции протеста в поддержку блогера. В ведомстве отметили, что полиция получила ориентир на принятие предупредительных мер. При наличии оснований сотрудники правоохранительных органов могут привлечь виновных к административной ответственности.

Кроме того, внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации.