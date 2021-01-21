Почему в «богатых» регионах России оказались самые дефицитные бюджеты

Большинство российских регионов закончили 2020 год с дефицитом бюджета. Самый сильный — в Кемеровской и Тюменской областях, Удмуртии и ЯНАО.

Большинство российских регионов (58 из 85) закончили 2020-1 год с дефицитом бюджета. Самая большая разница между расходами и доходами зафиксирована в Кемеровской (– 21%) и Тюменской областях (– 20%), Удмуртии (–16%), Ямало-Ненецком автономном округе (–14%), Республике Башкортостан (–14%) и Архангельской области (–14%).

Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, оказавшееся в распоряжении РБК. Причиной снижения доходов бюджетов стала пандемия коронавируса и спад цен на нефть, говорится в материале. Кроме того, регионы были вынуждены добавить новую статью расходов — социальная поддержка граждан и антикризисные меры.

Интересно, что большой дефицит отмечен в относительно «богатые» субъекты РФ. Впрочем, это объяснимо: их благополучие обеспечивает промышленность, как правило добывающая или обрабатывающая, говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. Пандемический кризис обрушил цены на нефть и газ, а спрос на энергоресурсы в целом серьезно упал. Это отразилось на бюджете регионов, привыкших жить за счет природных богатств, подчеркнул экономист в комментарии «Политике Сегодня».

«Пандемия и карантин нанесли негативный удар пом этим регионам. Но им надо извлечь урок: полагаться и "почивать на лаврах" природных ресурсов, будучи спокойным, мало. Надо быть готовым к тому, что монопродуктовая экономика, даже региональная, очень уязвима. Губернаторы и региональные правительства должны работать над комплексным развитием своего региона. Указаний со стороны федерального правительства ждать не надо. Надо проявлять инициативу, быть хозяином региону и понимать, что надо двигаться, а не полагаться на то, что у тебя общая благополучная ситуация из-за наличия ресурсов», — высказался эксперт.

Беляев счел эффективными антикризисные меры, предпринятые на уровне правительства. Федеральный центр в 2020 году оказывал поддержку регионам: общий объем субсидий из федерального бюджета достиг 3,698 трлн рублей, следует из данных Казначейства. Однако эксперт подчеркивает, что такие меры были направлены непосредственно на купирование острого кризисного состояния и его последствий.

«Но они не смогут компенсировать прибыли и доходы, которые были до кризиса. Антикризисные меры стабилизируют фундамент экономики, не допускают острых ситуаций в регионах. Но они ни в коем случае не создают иждивенческие настроения и не компенсируют процветание», — заключил экономист.

В целом региональный дефицит составил 762,2 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Это равняется 5% совокупного объема бюджетных доходов упомянутых 58 российских регионов. Впрочем, в Минфине уточнили, что регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января, поэтому нынешние данные следует считать предварительными.