Совфед призвал сделать треш-стриминг отягчающим обстоятельством в суде

Организаторов треш-стримов в Совете Федерации предлагают наказывать сроком до пяти лет лишения свободы.

Организаторов треш-стримов в Совете Федерации предлагают наказывать сроком до пяти лет лишения свободы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова выступила с инициативой сделать треш-стриминг отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.

"Если детально анализировать содержание треш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством", — подчеркнула сенатор.

Она также сообщила, что уже давно существует необходимость в том, чтобы заняться разработкой нормативных актов в этой сфере. Изучение этого вопроса, по ее мнению, требует взвешенного и многостороннего подхода.