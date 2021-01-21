"Газпром" вынуждает Европу опустошать хранилища

"Газпром" решил не увеличивать физические поставки газа в Европу, несмотря на резко выросшие цены.

"Газпром" решил не увеличивать физические поставки газа в Европу, несмотря на резко выросшие цены.

Будучи крупнейшим поставщиком, российская компания, даже снижает экспорт на украинском направлении транзита. Однако рост объемов продаж обеспечивается за счет подъема газа из европейских хранилищ: за последние две недели их заполненность уже упала до 59%, пишет "Коммерсантъ".

Кроме того, "Газпром" остановил продажи голубого топлива со своей электронной торговой площадки для поставки в ближайшие месяцы. Покупателям приходится приобретать дополнительные объемы на хабах, а это позволяет поддерживать там высокие цены и стимулирует трейдеров поднимать газ из ПХГ.

Аналитики объясняют, что весь свободный СПГ в мире сейчас переправлен в Северо-Восточную Азию, где спотовые цены из-за холодов превышают 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако погода в регионе уже возвращается к климатической норме, поэтому как минимум часть сырья вскоре вернется в Европу. "Газпрому" важно к этому момента сократить запасы в хранилищах, иначе цены опять упадут.