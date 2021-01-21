Мемы, спящий Клинтон и флажки вместо зрителей. Как прошла инаугурация Байдена

Демократ Джо Байден официально стал 46-й президентом Соединенных Штатов.

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. На западном крыльце Капитолия демократ дал клятву добросовестно руководить страной и охранять Конституцию Соединенных Штатов. 45-го американского лидера Дональда Трампа на инаугурации не было – он вместе с женой Меланией улетел во Флориду, прихватив с собой «ядерный чемоданчик».

О том, почему после инаугурации демократ Берни Сандерс стал героем мемов, и на каком моменте уснул бывший президент страны Билл Клинтон – в материале «Политики Сегодня».

Дорогие гости

Это была первая в истории США инаугурация, на которой присутствовало так мало гостей – всего около одной тысячи человек. Обычно Белый дом готовит примерно 200 тысяч билетов и приглашений на главную площадь Вашингтона, но в этот раз устроить грандиозную церемонию помешала пандемия коронавируса и радикальные сторонники Трампа, которые за несколько дней до этого захватили Капитолий.

Чтобы они вновь не устроили штурм, город фактически перевели на военное положение, а инаугурация проходила за спинами нескольких тысяч солдат Национальной гвардии США. Вместо зрителей, аплодирующих новому президенту, в газон перед Капитолием воткнули 200 тысяч американских флагов.

Одним из самых колоритных гостей на празднике стал выбывший из президентской гонки 2020 года демократ Берни Сандерс. Он вышел на крыльцо Капитолия в теплой куртке и огромных вязаных варежках из его родного штата Вермонт. Фигуру Сандерса, который сидит на стуле и смотрит в пол во время церемонии, заметили креативные интернет-пользователи.

Bernie Sanders had the busiest January 20 of anyone: pic.twitter.com/2xZJmeqTTW — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021

Также среди гостей было несколько экс-президентов США, в частности Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон.

Клятва верности

Официальная церемония началась с национального гимна «Звездно-полосатый флаг», который исполнила популярная певица Леди Гага (ее настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Она пела в золотой микрофон, а на груди красовался внушительного размера золотой голубь с оливковой ветвью – символ мира.

После того, как вице-президент Камала Харрис принесла присягу на верность Конституции США, золотой микрофон перехватила певица Дженнифер Лопес. Она спела песню американского кантри-исполнителя Вуди Гатри «This Land is Your Land» («Эта земля – твоя земля»).

Когда стихли последние ноты кантри-хита, на крыльцо поднялся виновник торжества – демократ Джо Байден. Положив руку на Библию в толстом кожаном переплете, он поклялся «поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов». Затем настало время для торжественной речи нового американского лидера.

«Это день демократии. День истории, надежды на обновление и решимости в горниле беспрецедентных испытаний. Америка столкнулась с новым вызовом и ответила на него. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела — дела демократии. <…> Вековые труд и молитвы привели нас к этому дню. Каким будет наше наследие? Что скажут наши дети? Пусть сердцу моему станет известно, когда закончатся дни мои. Америка, Америка, я делал все для тебя», — сказал Байден.

Несмотря на всю пронзительность речи, не все гости церемонии оценили слова Байдена по достоинству. Бывший президент США Билл Клинтон, к примеру, уснул на словах о «долге и обязанностях американцев». Вероятно, он так и не услышал, что граждане страны должны отстаивать, прежде всего правду, и защищать мир от лжи.

Супруга экс-президента Хиллари будить мужа не стала. За нее это сделал кантри-певец (и республиканец) Гарт Брукс, который после окончания речи Байдена вновь порадовал присутствовавших песней, а именно христианским гимном «Amazing Grace» («О, благодать»). Далее традиции предписывали выступление «поэта-лауреата», на роль которой Байден выбрал молодую афроамериканку Аманду Горман. Она прочла стих под названием «Холм, на который мы поднимаемся».

На этом церемония инаугурации подошла к концу. Гости еще раз поздравили Джо Байдена, после чего он в сопровождении супруги отправился в составе кортежа в Белый дом. «Ядерный чемоданчик», который Трамп увез с собой во Флориду, министерство обороны страны деактивировало. Новому президенту выдали свой набор кодов, которые можно применить в случае начала ядерной войны.

Мнение эксперта

После такой нестандартной инаугурации политические решения от нового президента напротив удивят своей предсказуемостью, полагает научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Павел Кошкин. Байден уже начал «процесс отката» от вектора, выстроенного Дональдом Трампом.

«Байден будет продолжать политическую линию демократов, в том числе своего бывшего начальника Барака Обамы. Думаю, что в отношении России будут ужесточаться экономические санкции. Не исключено, что Джо Байден вернет США в Тихоокеанское соглашение, откуда страну вывел Трамп», — заявил американист.

Действительно, в первый день правления Байден подписал несколько указов, отменяющих решения Дональда Трампа. В частности, указ о возвращении США в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату.

Справка ПС

Выход США из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) стал одним из первых указов Дональда Трампа, когда он пришел к власти в 2016 году. Республиканец считал, что членство Соединенных Штатов в ТТП приведет к сокращению рабочих мест. За годы правления Трампа страна действительно достигла исторического минимума в части безработного населения.

Парижское соглашение по климату страна официально покинула в ноябре 2020 года, хотя Трамп обещал выйти из договора еще в 2017 году. В 2019 году Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода.

Из ВОЗ Штаты вышли в июле 2020 года. 45-й президент США объяснил это тем, что организация здравоохранения допустила множество ошибок, в том числе, не сумев остановить распространение пандемии коронавируса.