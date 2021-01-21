Мемы, спящий Клинтон и флажки вместо зрителей. Как прошла инаугурация Байдена
В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. На западном крыльце Капитолия демократ дал клятву добросовестно руководить страной и охранять Конституцию Соединенных Штатов. 45-го американского лидера Дональда Трампа на инаугурации не было – он вместе с женой Меланией улетел во Флориду, прихватив с собой «ядерный чемоданчик».
О том, почему после инаугурации демократ Берни Сандерс стал героем мемов, и на каком моменте уснул бывший президент страны Билл Клинтон – в материале «Политики Сегодня».
Дорогие гости
Это была первая в истории США инаугурация, на которой присутствовало так мало гостей – всего около одной тысячи человек. Обычно Белый дом готовит примерно 200 тысяч билетов и приглашений на главную площадь Вашингтона, но в этот раз устроить грандиозную церемонию помешала пандемия коронавируса и радикальные сторонники Трампа, которые за несколько дней до этого захватили Капитолий.
Чтобы они вновь не устроили штурм, город фактически перевели на военное положение, а инаугурация проходила за спинами нескольких тысяч солдат Национальной гвардии США. Вместо зрителей, аплодирующих новому президенту, в газон перед Капитолием воткнули 200 тысяч американских флагов.
January 20, 2021
Одним из самых колоритных гостей на празднике стал выбывший из президентской гонки 2020 года демократ Берни Сандерс. Он вышел на крыльцо Капитолия в теплой куртке и огромных вязаных варежках из его родного штата Вермонт. Фигуру Сандерса, который сидит на стуле и смотрит в пол во время церемонии, заметили креативные интернет-пользователи.
Bernie Sanders had the busiest January 20 of anyone: pic.twitter.com/2xZJmeqTTW— Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021
Также среди гостей было несколько экс-президентов США, в частности Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон.
Клятва верности
Официальная церемония началась с национального гимна «Звездно-полосатый флаг», который исполнила популярная певица Леди Гага (ее настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Она пела в золотой микрофон, а на груди красовался внушительного размера золотой голубь с оливковой ветвью – символ мира.
После того, как вице-президент Камала Харрис принесла присягу на верность Конституции США, золотой микрофон перехватила певица Дженнифер Лопес. Она спела песню американского кантри-исполнителя Вуди Гатри «This Land is Your Land» («Эта земля – твоя земля»).
Когда стихли последние ноты кантри-хита, на крыльцо поднялся виновник торжества – демократ Джо Байден. Положив руку на Библию в толстом кожаном переплете, он поклялся «поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов». Затем настало время для торжественной речи нового американского лидера.
«Это день демократии. День истории, надежды на обновление и решимости в горниле беспрецедентных испытаний. Америка столкнулась с новым вызовом и ответила на него. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела — дела демократии. <…> Вековые труд и молитвы привели нас к этому дню. Каким будет наше наследие? Что скажут наши дети? Пусть сердцу моему станет известно, когда закончатся дни мои. Америка, Америка, я делал все для тебя», — сказал Байден.
Несмотря на всю пронзительность речи, не все гости церемонии оценили слова Байдена по достоинству. Бывший президент США Билл Клинтон, к примеру, уснул на словах о «долге и обязанностях американцев». Вероятно, он так и не услышал, что граждане страны должны отстаивать, прежде всего правду, и защищать мир от лжи.
Супруга экс-президента Хиллари будить мужа не стала. За нее это сделал кантри-певец (и республиканец) Гарт Брукс, который после окончания речи Байдена вновь порадовал присутствовавших песней, а именно христианским гимном «Amazing Grace» («О, благодать»). Далее традиции предписывали выступление «поэта-лауреата», на роль которой Байден выбрал молодую афроамериканку Аманду Горман. Она прочла стих под названием «Холм, на который мы поднимаемся».
На этом церемония инаугурации подошла к концу. Гости еще раз поздравили Джо Байдена, после чего он в сопровождении супруги отправился в составе кортежа в Белый дом. «Ядерный чемоданчик», который Трамп увез с собой во Флориду, министерство обороны страны деактивировало. Новому президенту выдали свой набор кодов, которые можно применить в случае начала ядерной войны.
Мнение эксперта
После такой нестандартной инаугурации политические решения от нового президента напротив удивят своей предсказуемостью, полагает научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Павел Кошкин. Байден уже начал «процесс отката» от вектора, выстроенного Дональдом Трампом.
«Байден будет продолжать политическую линию демократов, в том числе своего бывшего начальника Барака Обамы. Думаю, что в отношении России будут ужесточаться экономические санкции. Не исключено, что Джо Байден вернет США в Тихоокеанское соглашение, откуда страну вывел Трамп», — заявил американист.
Действительно, в первый день правления Байден подписал несколько указов, отменяющих решения Дональда Трампа. В частности, указ о возвращении США в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату.
Справка ПС
Выход США из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) стал одним из первых указов Дональда Трампа, когда он пришел к власти в 2016 году. Республиканец считал, что членство Соединенных Штатов в ТТП приведет к сокращению рабочих мест. За годы правления Трампа страна действительно достигла исторического минимума в части безработного населения.
Парижское соглашение по климату страна официально покинула в ноябре 2020 года, хотя Трамп обещал выйти из договора еще в 2017 году. В 2019 году Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода.
Из ВОЗ Штаты вышли в июле 2020 года. 45-й президент США объяснил это тем, что организация здравоохранения допустила множество ошибок, в том числе, не сумев остановить распространение пандемии коронавируса.