Боец ВСУ торговал краденой взрывчаткой в Сумской области

В Сумской области Украины силовики задержали бойца ВСУ, который торговал ворованной взрывчаткой.

В Сумской области Украины силовики задержали бойца ВСУ, который торговал ворованной взрывчаткой.

О задержании преступника сообщили в пресс-службе СБУ. Военнослужащего заключили под стражу сотрудники Центра спецопераций СБ Украины, при нем было обнаружено три килограмма пластида, также запас взрывчатых веществ общим весом в 1,5 килограмма изъяли при обыске его дома. Бойцу грозит уголовный срок по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам" Уголовного кодекса Украины.

На инцидент отреагировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Политик заявил, что Украина стремительно наполняется оружием из-за деятельности "вояк-атошников", которые сбывают гранаты, автоматы и взрывчатку. Операцию по задержанию торговца пластидом депутат назвал попыткой создать видимость того, что СБУшники борются с проблемой нелегального сбыта вооружения.