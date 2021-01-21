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11:26   21 Января 2021
Политика

Билл Клинтон уснул под речь Байдена во время инаугурации

Билл Клинтон уснул под речь Байдена во время инаугурации

Американские журналисты заметили спящего экс-президента США Билла Клинтона на инаугурации нового главы государства Джо Байдена.

Инаугурация Байдена прошла 20 января на западной террасе Капитолийского холма в Вашингтоне. Авторы газеты The New York Post обратили внимание, что Клинтон "определенно спал" в то время как новый президент произносил свою первую речь в качестве лидера страны.

Видеоролик со спящим на официальном мероприятии Клинтоном в 2016 году появился на просторах интернета. Он заснул во время выступления своей супруги Хиллари, когда она произносила финальную речь на съезде демократов.

Ранее телеканал "360" писал, что посол России в США поделился ожиданиями от администрации Байдена.

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