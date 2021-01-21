Взрыв в центре Багдада привел к человеческим жертвам

В результате взрыва в иракской столице сообщается не менее чем о пяти погибших и 16 раненых.

В результате взрыва в иракской столице сообщается не менее чем о пяти погибших и 16 раненых.

Детали произошедшего устанавливаются. Согласно предварительной версии, взрыв произошел в результате активации поясов со взрывчаткой у террористов-смертников. Об инциденте сообщил телеканал Al Arabiya. По сообщениям СМИ, боевиков было двое. Инциденты произошли на рынке в районе Эль-Баб-эш-Шаркий в центре Багдада. На место уже прибыли экстренные службы, они приступили к оказанию помощи пострадавшим.

На территории иракской столицы нередко происходят террористические акты, в людных местах взрываются смертники и заминированный транспорт. Атаки чаще всего направлены против государственных служащих и представителей силовых структур правительства.