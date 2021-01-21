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11:11   21 Января 2021
Политика

Медведчук получил запрет на полеты из Украины в Россию

Медведчук получил запрет на полеты из Украины в Россию

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не может совершать полеты в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Илья Кива.

Парламентарий отметил, что Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение перекрыть воздушное пространство для самолетов, которые Медведчук использует для перелетов в РФ.

Полпреды Донецкой и Луганской народных республик ранее заявили о готовности передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве лидера ОПЗЖ. Однако руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов в 2019 году заявил, что Медведчук не был привлечен к переговорам.

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#украина #медведчук #ОПЗЖ

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