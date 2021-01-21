Российские медики зафиксировали 21 887 новых случаев коронавируса

Оперштаб РФ выявил 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны за последние сутки. Порядка 10,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Оперштаб РФ выявил 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны за последние сутки. Порядка 10,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Также за последние 24 часа российские врачи зафиксировали 26 902 случая выздоровления от коронавирусной инфекции и 612 летальных исходов вследствие осложнений.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у более 3,655 миллиона россиян. Свыше 3,054 миллиона человек выздоровели, а 67 832 пациента скончались из-за тяжелого течения болезни.