Депутата из Литвы исключили из фракции Европарламента за гомофобию

Представители политического объединения заявили, что во фракции «нет места для гомофобии».

Либеральная фракция Европарламента Renew Europe («Обновить Европу») решила исключить из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских за гомофобию. Об этом сообщили на сайте политической группы.

Скандал возник из-за высказываний Успасских в адрес сообщества ЛГБТ+, которые он неоднократно публиковал в Facebook. По мнению политика, если разрешить однополой паре заключать брак, а затем усыновлять ребенка, то у последнего не будет понятия о том, что такое традиционная семья.

«Членство евродепутата Виктора Успасских в Renew Europe прекращено», — говорится в на сайте фракции.

После заявлений депутата члены Renew Europe призвали Успасских покинуть политическую группу. Лидер фракции Дачиан Чолош заявил, что в объединении «нет места для гомофобии», а, напротив, оно стремится защищать права представителей ЛГБТ.

«Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам», — сказал Чолош.

Решение об исключении Успасских было принято путем голосования. Оно вступило в силу сразу после подведения итогов. Литовский политик принес извинения.