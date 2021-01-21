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11:00   21 Января 2021
Политика

Камала Харрис не может въехать в резиденцию в Вашингтоне

Камала Харрис не может въехать в резиденцию в Вашингтоне

Новый вице-президент США Камала Харрис не может въехать в резиденцию в Вашингтоне. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, в доме ведется ремонт труб.Пока неизвестно, когда работы будут закончены.

Стоит отметить, что 20 января прошла торжественная инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена. Кроме того, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

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#сша #резиденция #харрис

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