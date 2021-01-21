Часть социальных выплат в России вырастет с 1 февраля

Детские и социальные выплаты будут проиндексированы в России с 1 февраля. В соответствии с постановлением федерального правительства, рост в целом произойдет на 4,9%.

Детские и социальные выплаты будут проиндексированы в России с 1 февраля. В соответствии с постановлением федерального правительства, рост в целом произойдет на 4,9%.

Согласно постановлению, ожидается индексация единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности.

Единовременные пособия при рождении ребенка и по уходу за ним, а также пособия при передаче ребенка на воспитание в семью также будут проиндексированы. Помимо этого, увеличение выплат ожидается беременным женам военнослужащих, проходящим военную службу по призыву. Вырастут и ежемесячные пособия на детей военнослужащих.

Отмечается, что социальные выплаты чернобыльцам, ветеранам, Героям или полным кавалерам ордена Славы также будут проиндексированы с февраля этого года. Их рост составит 4,9%.

Кроме того, ожидается увеличение выплат на погребение и в случае производственного травматизма.