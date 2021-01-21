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10:52   21 Января 2021
Общество

Посол России в Замбии Болдырев умер на 66-м году жизни

Посол России в Замбии Болдырев умер на 66-м году жизни

Посольство России в Замбии сделало запись в Twitter о смерти главы диппредставительства Александра Болдырева. Ему было 65 лет.

Болдырев родился в семье дипломата. После окончания МГИМО, с 1978 года он делал карьеру во внешнеполитической сфере.

Он работал сотрудником посольства в Великобритании, потом был заместителем главы диппредставительства в Австрии и Франции. С конца октября 2019 года он являлся послом в африканском государстве Замбия.

В 1996 году он был удостоен благодарности президента России Бориса Ельцина.

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#смерть #посол #замбия

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