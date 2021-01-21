10:52 21 Января 2021Общество
Посол России в Замбии Болдырев умер на 66-м году жизни
Посольство России в Замбии сделало запись в Twitter о смерти главы диппредставительства Александра Болдырева. Ему было 65 лет.
Посольство России в Замбии сделало запись в Twitter о смерти главы диппредставительства Александра Болдырева. Ему было 65 лет.
Болдырев родился в семье дипломата. После окончания МГИМО, с 1978 года он делал карьеру во внешнеполитической сфере.
Он работал сотрудником посольства в Великобритании, потом был заместителем главы диппредставительства в Австрии и Франции. С конца октября 2019 года он являлся послом в африканском государстве Замбия.
В 1996 году он был удостоен благодарности президента России Бориса Ельцина.